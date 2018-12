Tosh Van der Sande plaide l'erreur

Au lendemain de l'annonce de son contrôle antidopage positif aux Six Jours de Gand, Tosh Van der Sande s'est expliqué dans un communiqué.

Le coureur de Lotto Soudal a plaidé l'erreur. Il aurait mentionné un mauvais spray nasal sur le formulaire de contrôle.

"Dans la hâte, j'ai indiqué « Mometasone spray » sur le formulaire à la place de « Sofrasolone ». Il s'agit donc d'une erreur. Dans le passé, j'utilisais les deux sprays nasaux alternativement, toujours administrés par un médecin de l'équipe", a dit le Flandrien.

"J'ai été très surpris de recevoir une lettre avec un résultat d'analyse non conforme. Mon échantillon contenait de la prednisolone, provenant du vaporisateur nasal Sofrasolone. Ce vaporisateur nasal est disponible gratuitement, m'a été livré par le médecin de l'équipe et est autorisé en compétition s'il est mentionné sur le formulaire de contrôle antidopage. Je vais maintenant, avec mes conseils Johnny Maeschalck et Kristof De Saedeleer et mon manager Jef Van den Bosch, faire le nécessaire auprès de l'UCI et laver mon nom. »

Tosh Van der Sande a été suspendu à titre conservatoire par son équipe Lotto-Soudal.

Simon Yates choisira le Tour ou la Vuelta après le Giro

Présent mercredi à Alicante à la présentation du Tour d'Espagne dont il est le vainqueur sortant, Simon Yates a expliqué qu'il n'avait pas encore déterminé entièrement son programme et notamment s'il irait au Tour ou à la Vuelta.



"Pour le moment, mon principal objectif est le Tour d'Italie", dit le Britannique de Mitchelton. "Je déciderai de la suite de ma saison après le Giro."

Le genou de Victor Campenaerts va mieux

L’inflamation du genou dont souffrait Victor Campenaerts après un coup direct avec son guidon est terminée. Ecarté de l’entraînement durant deux semaines, le Vélo de Cristal peut remonter sur son vélo et sa préparation au début de saison et à sa possible tentative contre le Record de l'Heure ne devraient pas prendre de retard.

Pas de Thibaut Pinot aux classiques wallonnes

Victorieux du Tour de Lombardie, Thibaut Pinot ne disputera pourtant pas les classiques wallonnes la saison prochaine. Le coureur de Groupama-FDJ effectuera une coupure après le Tour de Catalogne (25-31 mars) et reprendra au Tour de l’Ain (24-26 mai) pour parfaire ensuite sa préparation au Tour de France via le Critérium du Dauphiné (9-16 juin).

Toon Aerts malade avant le cyclo-cross de Namur

Après ses succès au Koppenberg et à Overijse, Toon Aerts est un des favoris du cyclocross de Namur, ce dimanche.



"Malheureusement, il est malade depuis mardi ", a indiqué Sven Nys, le manager de son équipe Telenet Fidea Lions. " J’espère que cela ira pour dimanche, qu’il puisse défendre sa première place à la Coupe du Monde." (J. Gil.)