Cette fois, c’est officiel ! La Famenne Ardenne Classic a été officiellement présentée, ce jeudi, à l’hôtel de Ville de Marche-en-Fammenne, où cette nouvelle course professionnelle aura lieu le 11 octobre 2017.

Classée en UCI 1.1, cette nouvelle course pro en Wallonne va démarrer du WEX pour un parcours de 187 kilomètres. L’arrivée sera jugée, en légère montée, avenue de la Toison d’Or.

Une course qui devrait au moins être organisée deux années. « Notre volonté est de faire cette course un rendez-vous récurrent », annonce le bourgmestre de Marche-en-Famenne, André Bouchat.

Cette épreuve, organisée par le club Vérandas Willems-Crabbé-Libramont Chevigny, sera longue de 187 kilomètres. Avec 143 en ligne via les communes Hotton, Durbuy, Erezée, Manhay, La Roche, Houffalize, Bertogne, Saint-Ode, Libramont, Saint-Hubert, Nassogne. Et deux circuits locaux à Marche-en-Famenne de 22 bornes. « Ce sera une épreuve vallonnée, mais aussi une course de fin de saison, nous ne l’avons pas voulue trop dure, pour avoir un beau peloton à l’arrivée », indique Vincent Delvosal, le secrétaire du club organisateur.

Il y aura de nombreuses côtes sur le parcours, celles de Wéris, de Dochamps, Bérismenil, Nisramont, Bonnerue, du Crawy, et trois montées de la Côte de Charneux, à monter trois fois dans le circuit local.