Cameron Vandenbroucke sera stagiaire un mois dans l'équipe Quick-Step Floors à partir de la mi-avril, a-t-on appris lundi au Café De La Grand Place de Ploegsteert à l'occasion de la présentation d'un livre - VDB, la Biographie - consacré à son père, l'ancien coureur cycliste Frank Vandenbroucke, tragiquement décédé au Sénégal le 12 octobre 2009. Elle était présente à cette occasion.

Cameron Vandenbroucke, qui pratiquait l'athlétisme en compétition (vice-championne de Belgique scolaire indoor du 800 mètres en 2016) pour le compte de l'Entente Athlétique du Hainaut, au Bizet, près de Ploegsteert, a toujours juré que jamais elle ne serait coureuse cycliste, même si son père avait lui aussi commencé par l'athlétisme autrefois .

A la recherche d'un stage à effectuer dans le cadre de ses études en communication dans une haute école de Tournai, elle a su convaincre Patrick Lefevere d'accepter qu'elle se perfectionne chez Quick-Step Floors.

"J'aurais pu solliciter un musée ou une entreprise", explique-t-elle. "Mais j'avais toujours rêvé de faire partie de la structure d'une grande équipe cycliste. Je suis donc ravie. Je sais déjà que je serai notamment sur le pont à l'occasion de Liège-Bastpgne-Liège (le 22 avril, ndlr), dans un rôle mixte de public relation et de porte-parole de l'équipe sur les réseaux sociaux. Je ne doute pas que cela me permettra de beaucoup apprendre sur le métier, mais aussi sur le cyclisme. J'espère aussi rendre service et être utile à l'équipe. Je débute le 16 avril, et j'attends maintenant ce jour avec impatience", avoue la fille du brillant lauréat - entre autres - de l'édition'1999 de LBL, la Doyenne.