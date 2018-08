La nouvelle vient de tomber ce jeudi soir et ravi les responsables de l'équipe Sovac Natura4Ever de Luc Mayné et Geoffrey Coupé. L'UCI a retenu la formation belgo-algérienne pour le mondial du contre-la-montre par équipe qui se disputera en Autriche à Innsbruck le dimanche 23 septembre prochain.

"Une récompense mais surtout, une sélection totalement inattendue qui nous fait un immense plaisir. Cela valorise le travail accompli depuis des mois, même des années par des passionnés du vélo, indique Luc Mayné. Geoffrey Coupé et Smaïl Abbad ainsi que l'ensemble du staff qui se donne sans compter pour l'équipe! Notre position de vainqueur de l'Africa Tour nous a visiblement ouvert plus de portes que l'on ne pensait. C'est une belle manière de terminer une saison 2018 exceptionnelle. Nos coureurs vont pouvoir se mettre en valeur face au gratin mondial!"

A présent, il va falloir préparer ce rendez-vous. "Rien n'est encore arrêté au niveau de l'effectif qui sera repris pour la course à l'arc-en-ciel. Mais, c'est une certitude, nous allons préparer cela comme il se doit malgré que d'autres objectifs vont avoir lieu d'ici là et on aura à cœur de répondre présent là aussi. Nous connaissons les qualités de nos coureurs et avons néanmoins déjà quelques idées. Mais c'est bien trop tôt pour dévoiler des noms. Sur base des premières informations, une distance de 55 kilomètres d'efforts attend l'équipe. Ce n'est pas rien, mais on va bosser pour être à la hauteur de la sélection reçue!"