"Une journée parfaite !" C’est par cette petite phrase que le maillot jaune a évoqué la quatrième étape de ce Tour de Wallonie, marquée par la longue échappée de Kevin Van Melsen, qui a reçu le prix de la combativité pour son offensive en compagnie de Cleppe, Siskevicius, Deltombe et Reinders.

"Notre équipe a encore gagné avec Drucker et nous n’avons pas dû trop user nos forces", raconte le solide Belge de 25 ans. "Il y a juste eu une attaque d’un gars dangereux dans le final (Pim Lightart, parti avec Kevyn Ista, NdlR), mais les équipes de sprinters ont embrayé. Nous avons même pu épargner plusieurs de nos coureurs ce mardi. C’est idéal en vue de la dernière journée."

Qu’il aborde avec la même avance de 32 secondes sur Van Der Sande, 39 sur Thomas et 42 sur Vanendert. Quel adversaire craint-il le plus ? "Je n’ai pas un nom, je me méfierai de tout le monde, et je m’attends d’ailleurs à être attaqué", répond Dylan Teuns. "Mais je me sens prêt. J’ai déjà dû monter ce Mur de Thuin, mais je ne m’en souviens pas trop. On m’a dit qu’il y a des pavés dans sa première partie. Mais je suis confiant. Surtout qu’avoir une arrivée après une côte reste un avantage pour moi."