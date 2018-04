La formation belge Quick-Step Floors abordera le weekend final du Tour de Romandie (WorldTour) avec seulement trois coureurs. Lors du contre-la-montre en côte de vendredi, quatre coureurs de l'équipe ont terminé hors délais, tout comme les Belges Victor Campenaerts et Enzo Wouters de Lotto Soudal.

Au total, dix coureurs n'ont pas atteint le 'time cut' au terme du chrono en côte de 9,9 km entre Ollon et Villars. Parmi eux, tout le train du sprint de Quick-Step Floors: le Colombien Fernando Gaviria et les Italiens Elia Viviani, Fabio Sabatini et Davide Martinelli.

Lotto Soudal a perdu deux coureurs, Campenaerts et Wouters. Nick Dougall, Robert Wagner, Ramunas Navardauskas et Boy van Poppel ont également terminé hors délais. Le vainqueur du prologue Michael Matthews n'avait pas pris le départ. Il reste donc 117 coureurs en course en Romandie.

Samedi, une étape de montagne de 149,2 km autour de Sion est au programme. Le Slovène Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) porte le maillot jaune.