Les Quick-Step, qui se décrivent eux-mêmes grâce au terme Wolfpack, chassent en meute. Regroupés à l’avant dans les derniers kilomètres des courses, ils fondent sur leurs proies sans aucune pitié. Leurs victimes préférées sont souvent des courses belges composées de pavés. Et les Quick-Step viennent de remporter sept des huit dernières épreuves sur notre territoire. Mais pas de quoi tout de même rassasier des loups affamés à la sortie de l’hiver.

Car les deux plus belles proies, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, s’approchent. "C’est bien mais maintenant il faut gagner un monument", a ainsi concédé Patrick Lefevere, après À travers la Flandre, la dernière prise de ses protégés. L’année dernière, la meute s’était emparée du Ronde grâce à la ruse, caractéristique présente chez le renard habituellement. Le coup de poker de Grammont avait été couronné de succès. "C’est sûr que, cette année, personne ne va se faire surprendre dans le mur. Je ne sais pas quand la course va se décanter. Nous verrons bien", a malicieusement indiqué Niki Terpstra, dont les dents sont particulièrement acérées cette saison.

Il faut une forte cohésion et une grande fraternité pour constituer une meute digne de ce nom. La Quick-Step a allié ces deux qualités à merveille lors de ses principales victoires depuis le début de saison. "Lorsque vous êtes dans une petite échappée ou seul, vous savez bien que vos équipiers tirent le groupe de poursuivants. Notre équipe est très solidaire et animée d’un esprit de gagnant", a ainsi souligné Yves Lampaert, après avoir dévoré À travers la Flandre. Le champion de Belgique du contre-la-montre avait grandement participé à la victoire de Niki Terpstra au Grand Prix E3 quelques jours plus tôt avant de bénéficier à son tour de l’aide de la meute. "Terpstra n’a pas oublié le boulot qui a été accompli pour lui, derrière son échappée, et devant par Lampaert. Et ce mercredi, quand Van Avermaet est parti avec Benoot, c’est Terpstra qui a bouché le trou", détaillait Patrick Lefevere après À travers la Flandre.

Le partage du festin est sans doute la plus grande garantie de cohésion de la meute. Mais deux des éléments les plus importants du dispositif Quick-Step n’ont pas encore pris part au banquet. Zdenek Stybar, qui a peut-être déjà côtoyé les loups à l’état sauvage dans sa République Tchèque natale, a beaucoup donné pour ses équipiers. Et son attaque du Taaienberg, mercredi dernier, a prouvé qu’il était affamé. Philippe Gilbert, qui a également brillé par son altruisme, est resté sur sa faim depuis le début des classiques. Le Tour des Flandres va peut-être lui donner l’occasion de retrouver sa place de mâle dominant.