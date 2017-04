Nous vous l’avions annoncé il y a un peu plus d’un mois : il y aura, dès cette année, une nouvelle course pro en Wallonie, le mercredi 11 octobre. Avec la Famenne Ardenne Classic. Présentée officiellement ce jeudi à Marche-en-Famenne, d’où elle va démarrer et où elle se terminera, cette épreuve veut s’inscrire dans la durée.

"C’est un projet un peu fou", raconte Laurent Mars, un des représentants du club Verandas Willems-Crabbé-Libramont-Chevigny, qui met sur pied cette épreuve, avec le soutien des autorités communales et du Pays de Famenne. "Nous voulions avoir une course pro en Province de Luxembourg, car il n’y en avait pas jusqu’à présent. Et quand nous avons entendu que l’épreuve de Putte-Kapellen arrêtait, nous avons saisi l’opportunité de prendre cette date laissée vacante."

Soit en fin de saison. Si, depuis, Putte-Kapellen a été reprise par Golazo, l’épreuve flamande sera désormais organisée une semaine plus tard pour laisser la place à cette Famenne Ardenne Classic, qui est bien inscrite au calendrier 2017 de l’Union Cycliste Internationale. Cette course, vu son terrain de jeu dans la très belle région de Marche-en-Famenne, promet d’être corsée, avec de nombreuses côtes. "Nous avons voulu dessiner un parcours ardennais, sans trop l’être non plus", nuance cependant Laurent Mars. "Car notre épreuve aura lieu en fin de saison, et nous ne voulons pas une course trop dure, pour avoir un bon peloton à l’arrivée, dans les rues de Marche-en-Famenne. Et ne pas avoir seulement quinze coureurs à l’arrivée comme cela avait été le cas lors du Championnat de Belgique organisé à La Roche-en-Ardenne. Nous avons donc évité le Mur Saint-Roch ou le Fourneau Saint-Michel"

Cette nouvelle course, qui disposera du statut UCI 1.1, comme le Samyn, le Grand Prix de Wallonie et de nombreuses autres épreuves, sera longue de 187 kilomètres. Elle effectuera d’abord une grande boucle de 143 bornes via Hotton, Barvaux, Erezée, Dochamps, La Roche-en-Ardenne, Nadrin, Bertogne, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Nassogne. Avant d’arriver sur le circuit local, de 22 kilomètres, à parcourir deux fois.

"Dans la grande boucle, il y aura les côtes de Wéris, de Dochamps, Bérismenil, Nisramont, Bonnerue et celle, difficile, du Crawy", ajoute Vincent Delvosal, le secrétaire du club. "Sur le circuit local, il y aura la côte de Charneux, à gravir trois fois, et qui pourrait permettre à un homme fort ou à un petit groupe d’émerger."





"Susciter des vocations"

Le club de Libramont-Chevigny espère amener des jeunes au vélo.

Si vous suivez le DH Challenge Philippe Gilbert, vous avez déjà entendu parler du club de Vérandas Willems-Crabbé-Libramont Chevigny. Car cette équipe de la province de Luxembourg est une des plus importantes en Wallonie. Elle a d’ailleurs gagné notre classement de régularité l’an passé, chez les débutants et chez les juniors, deux catégories dans laquelle elle brille encore cette année.

"Notre club a été fondé en 1980, parce qu’il y avait, à l’époque, deux ou trois gamins qui aimaient le vélo dans notre village", se rappelle Laurent Mars, le manager de cette structure, qui a longtemps couru, arrivant jusqu’au niveau continental. "Depuis, ce club a grandi, il est devenu une école de cyclisme reconnue, tant par la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles que par l’Adeps. Nous comptons plus de 150 coureurs."

Des pros sont passés par cette filière, comme Boris Dron ou Rémy Mertz. "Il n’est pas évident d’amener de nouveaux jeunes au vélo, mais nous espérons que cette Famenne Ardenne Classic, la seule course pro en province de Luxembourg, poussent les gamins à faire du vélo."





"Pour plusieurs années"

Cette course veut s’inscrire sur le long terme, mais pourrait changer de date.

Le cyclisme est toujours une belle occasion de mettre en évidence les beautés d’une région. Les autorités communales ont donc soutenu le projet lancé par le club de Libramont-Chevigny. "Notre ville de 18.000 habitants est sensible au vélo, nous avons d’ailleurs fait de Marche-en-Famenne une ville de vélo", indique le bourgmestre André Bouchat. Cette course pro est donc une suite logique. "Nous avons pris la décision de partir sur deux années pour cette épreuve. En espérant que ce soit une course récurrente."

La date de l’événement pourrait changer ces prochaines saisons. "Nous réfléchissons à plusieurs possibilités pour trouver une autre date à l’avenir", précise Laurent Mars. "Pourquoi pas entre la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, quand toutes les équipes sont dans la région ? Ou juste avant Paris-Bruxelles ?"

Avec son statut UCI 1.1, l’épreuve espère attirer plusieurs formations World Tour. "Nous en espérons quatre, dont les deux Belges Quick Step et Lotto-Soudal de Maxime Monfort, qui devrait être présent", termine Laurent Mars. "Nous avons des contacts avec d’autres, comme Bora. Et il y aura bien évidemment les continentales pros et les continentales."









Un départ indoor, du WEX

Le départ de cette Famenne Ardenne Classic sera particulier : il se fera en… indoor. À l’intérieur du WEX ! Les équipes y prendront place, comme le podium de signature. L’occasion pour le public de voir les coureurs de près. "Au sec si le temps est mauvais", sourit Laurent Mars. "Et c’est également de l’intérieur que le peloton partira."

L’arrivée, elle, est prévue en légère montée, avenue de la Toison d’Or.