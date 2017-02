1. Tom Boonen remportera-t-il Paris-Roubaix?

"Je trouvais logique de boucler la boucle là où tout a commencé pour moi. C’est sur le vélodrome de Roubaix que je suis né comme coureur (NdlR : référence à sa 3e place en 2002, pour sa 1re participation)." Le 9 avril prochain, Tom Boonen mettra un terme à son exceptionnelle carrière au terme de son quatorzième Enfer du Nord. Un rendez-vous que le Campinois a érigé au rang de priorité absolue de son ultime campagne car il sait que la Reine des Classiques est assurément devenue, au fil des années, le grand rendez-vous qui lui convient le mieux. Une vérité à laquelle l’Anversois avait apporté une nouvelle preuve la saison dernière en terminant second, cinq mois à peine après sa terrible chute sur le Tour d’Abu Dhabi. Vainqueur d’une étape sur le Tour de San Juan en janvier (dès son deuxième jour de course de l’année), Boonen a fait passer tous les signaux au vert. Affûté et déterminé, il semble fin prêt pour cet ultime défi. "Et quand Tom se met vraiment quelque chose en tête, il se loupe rarement" aime rappeler son manager Patrick Lefevere. L’histoire serait tellement belle que nous votons oui.

L’avis des internautes de:

OUI > 49,1%

NON > 50,9%





2. Sagan a-t-il fait le bon choix en signant dans la petite équipe Bora?





[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.