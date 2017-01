Si l’équipe Wanty-Groupe Gobert a perdu plusieurs leaders avec les départs de Gasparotto ou de Claeys, elle a recruté des coureurs qu’elle espère relancer cette saison. Comme Guillaume Van Keirsbulck. Ou Yoann Offredo, qui effectuera ses débuts pour sa nouvelle équipe, dimanche, à la Marseillaise. Rencontre avec ce coureur atypique, au discours franc. Et passionné. Rarement, au cours de notre modeste carrière de journaliste sportif, nous avions rencontré un cycliste qui parle avec autant d’amour de son sport.

Vous n’avez connu qu’une seule équipe, la FDJ, où vous avez roulé dix ans. Pourquoi avoir quitté le World Tour pour une équipe continentale pro ?

"Parce que j’avais envie d’autre chose, parce que j’avais besoin de me remettre en question, de me mettre de nouveaux défis. Et puis, vous savez, après dix ans avec le même maillot, à ne parler que le français dans la même équipe, j’étais tombé dans un cocon de facilité. La routine s’était installée. J’avais besoin d’une nouvelle motivation. Le vélo, c’est un sport physique. Mais pour moi, le psychique est aussi important."

Qu’avez-vous découvert en arrivant dans votre nouvelle équipe ?

"Tout ce pour quoi j’étais venu ! Je ne suis pas déçu. J’ai découvert une famille. Ici, il règne une ambiance différente qu’ailleurs. Lors des stages, au souper, je ne vois personne sur son téléphone portable. Nous avons des nationalités différentes, des langues différentes, mais nous parvenons à communiquer. Dans la bonne humeur. Pour moi, c’est génial. Wanty-Groupe Gobert, c’est un mélange entre les grandes équipes et les petites formations. C’est le juste milieu. En plus, on sent cet esprit belge, qui vit pour le vélo."

Ce choix de passer dans une équipe d’une division inférieure a-t-il surpris votre entourage ?

(...)