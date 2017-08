C’est un des coureurs les plus sous-estimés du peloton belge. Souvent cantonné à un rôle de coéquipier chez BMC, Ben Hermans peut rarement jouer sa carte. Mais quand il peut penser à lui, il obtient souvent des résultats : victoire au Tour d’Oman cette année, à la Flèche brabançonne en 2015. Et de nombreuses places d’honneur, comme une troisième place au Tour de Pologne, il y a deux ans.

Mais la poisse l’a rattrapé. Le coureur de BMC, qui avait déjà mis du temps à se remettre d’une double fracture des vertèbres au Grand Prix de Plouay en 2015, est à nouveau lourdement tombé. Dans une descente d’un col du Tour de Pologne, il a violemment percuté un rail de sécurité.

Il souffre de trois dents cassées, de fractures du sternum, du poignet droit et du gros orteil du pied gauche. Sans compter des écorchures sur tout le corps… Selon le médecin de son équipe, il a eu beaucoup de chance. "Cela aurait pu être pire", indique Daniele Zaccaria. "Il n’y a pas de vertèbres fracturées, ni d’hémorragie interne. Il était quand même inconscient et nous sommes très attentifs à sa commotion cérébrale."

Ben Hermans doit une nouvelle fois prendre son mal en patience. "La douleur est forte", a-t-il commenté. "Les dents et le poignet me font très mal. L’autre bras me fait mal également, mais c’est musculaire. Je sais à peine le bouger. Aucun mouvement ou presque n’est d’ailleurs possible à cause de cette fracture du sternum. C’est vraiment décevant de se retrouver ainsi hors de combat au début d’une course où je m’alignais avec beaucoup d’ambition."