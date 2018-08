C’est une lente résurrection et un retour progressif à la normale qui vont être marqués ce jeudi par un petit événement. Après dix ans d’absence, le Tour d’Allemagne retrouve sa place au calendrier professionnel. L’épreuve n’est pas encore une des courses du WorldTour, comme elle l’était lors de la dernière édition disputée, en 2008, mais compte tenu de l’importance du marché d’outre-Rhin, on peut être certain qu’il ne faudra pas longtemps pour que l’UCI la promeuve.

L’Allemagne n’est pas un des pays historiques du sport cycliste, comme le sont la Belgique, la France, l’Italie ou la Suisse, mais elle a toujours tenu son rang dans la famille, un peu comme les Pays-Bas, l’Espagne ou la Grande-Bretagne.

(...)