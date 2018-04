Le succès du coureur Quick-Step au sommet du Mur de Huy le confirme un peu plus : la France est en passe de redevenir une très grande nation du cyclisme. La victoire de Julian Alaphilippe fait écho à celle d’Arnaud Démare sur Milan-Sanremo en 2016. Les deux hommes ont réussi à succéder à Laurent Jalabert après 21 ans d’insuccès à Huy et sur la Via Roma.

(...)