Pendant ce temps, le héros déchu du cyclisme, qui a perdu ses titres et ses maillots jaunes sur le Tour de France pour dopage, a décidé de remettre sa villa en vente. Il y a deux ans, elle était sur le marché pour 8,25 million de dollars, soit 6,6 millions d'euros. Aujourd'hui, le prix a quelque peu baissé et est en vente au prix de 7,5 millions de dollars, l'équivalent de 6 millions d'euros.

En 2013, Lance Armstrong avait acheté la maison qui appartenait à Ben Barnes, un ancien lieutenant-gouverneur du Texas et une figure importante du Parti démocrate.



La demeure, construite en 1924, est de style méditerranéen et se situe dans le centre d'Austin, sur un demi-hectare en face de Pease Park dans le quartier historique d'Old Enfield.

La maison a bien entendu été rénovée et adaptée au style de vie contemporain. Elle comporte trois étages, six chambres, sept salles de bains, une cave à vin luxueuse pour un dîner parfait. Le domaine clôturé et soigneusement aménagé dispose d'une piscine (avec fontaine), d'un salon extérieur couvert et d'un pool house séparé avec une salle de bain et une kitchenette.