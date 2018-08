Les deux garçons se sont souvent affrontés sur le vélo. Au cœur d'une véritable descente aux enfers , Jan Ullrich a été réconforté par Lance Armstrong, sans ancien rival. L'Américain a effectué le voyage jusqu'à Majorque pour venir rendre visite au vainqueur du Tour de France 1997.





"Si chouette de passer une journée avec cet homme", a écrit Armstrong dans un post sur Instagram où on le voit assis à côté d'Ullrich. "Comme beaucoup de gens le savent, j'adore Jan Ullrich. Il était un si spécial rival pour moi. Il m'effrayait, me motivait et m'a forcé à puiser dans mes réserves pour tirer le meilleur de moi-même. Classe pure sur le vélo(...) Il a besoin de notre réconfort maintenant."