Déjà vainqueur d'une étape du Tour de Suisse cette saison, le Danois a profité d'une crevaison de Philippe Gilbert pour relancer une échappée dans laquelle figurait le Remoucastrien, avec Terpstra et Cosnefroy. Mais parmi les trois hommes de tête, le Français ne collaborait pas, puisque Naesen, son leader, était en chasse. Kragh Andersen a donc attaqué à dix kilomètres du but pour aller s'imposer en solitaire puisque Terpstra, très fâché sur Cosnefroy, a saboté la poursuite...Vanmarcke, Gilbert, Lampaert et Naesen se contentent des accessits après avoir manqué de chance ou avoir été bloqués par le jeu d'équipe.