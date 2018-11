Remco Evenepoel n'a pas encore roulé la moindre course chez les pros que tout le monde épie ses moindres faits et gestes avec attention. Il faut dire que le coureur de Schepdaal a été mis en lumière lors du championnat du monde de cyclisme lorsqu'il a raflé les titres en ligne et en chrono chez les juniors.





Après une discussion entre son coach (Koen Pelgrim), les dirigeants de la Quick-Step et lui-même, Evenepoel a déjà fixé son programme pour la première partie de la saison 2019. Il sera, sauf gros changement, axé sur les courses par étapes d'une semaine. On le sait, Remco veut se spécialiser dans les longues épreuves et non dans les courses d'un jour. Il débutera par le Tour de San Juan en Argentine dés le mois de janvier (20 au 27 janvier). "Les quatre premiers mois, je ne vais rouler que des courses par étapes", a détaillé le principal intéressé à nos confrères du Laatste Nieuws. Il prendra ensuite part au Tour de l'Algarve (20 au 24/02), au Tour de Catalogne (25 au 31/03) et au Tour de Turquie (16 au 24/04). "Je vais rouler une course par mois, cela me laissera du temps pour du repos et de la récupération."





"C'est vraiment idéal", rajoute Evenepoel. "Cela me laisse du temps pour me découvrir en tant que pro. La Catalogne sera déjà un petit défi au niveau World Tour. Valverde, Quintana et les autres auront sans doute déjà une belle condition. C'est très motivant. Dans mon esprit, je travaille déjà maintenant sur ce point. Je veux être déjà là en Argentine."





Après une pause, le Belge devrait reprendre aux Hammer Series (7 au 9/06) avant de participer aux championnats de Belgique en ligne et contre-la-montre. La suite de son programme n'est pas encore établi mais il devrait, en tout, rouler environ une cinquantaine de jours de course en 2019.