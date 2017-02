Ces accusations, qui viennent émailler l'image du double champion du monde belge de la discipline, sont le fruit de la presse espagnole et plus spécifiquement du quotidien AS . Le titre ibérique en est convaincu, Wout Van Aert a usé d'un moteur lors du Krawatencross de Lille.

Sur les images, incriminantes pour AS, le vélo du Belge fait "des choses bizarres". A y regarder de plus près, il est possible de voir la roue arrière du champion glisser sur la boue, tandis que sa monture ne cille pas ( comme vous pouvez vous en rendre compte en cliquant sur ce lien ) et redresse même son vélo.