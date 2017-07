Le cycliste luxembourgeois Bob Jungels va continuer sa carrière chez Quick-Step Floors. C'est ce qu'a annoncé l'équipe belge WorldTour sur son site officiel lundi.

Jungels, 24 ans et actuel champion du Luxembourg, est donc lié à la formation de Patrick Lefevere jusqu'à la fin de l'année 2020. Arrivé en janvier 2016, Jungels s'est affirmé comme étant un coureur à fort potentiel dans les grands tours. En effet, il a terminé le Giro à deux reprises dans le top 10, 6e en 2016 et 8e cette année, où il a chaque fois remporté le classement du meilleur jeune.

"Je suis très content d'être dans cette équipe, il n'a jamais été question de changer. J'ai le soutien et la confiance de tout le monde et je suis heureux de continuer ma carrière sous les couleurs de Quick-Step Floors", a raconté Jungels, vainqueur de la 15e étape du Giro cette année

"J'arrive à une période intéressante de ma carrière et c'est primordial de pouvoir compter sur une équipe compétitrice dans les grands tours. C'est pour cela que j'ai décidé de rester", a-t-il ajouté. Cependant, Jungels ne veut pas se focaliser entièrement sur les courses à étapes de trois semaines. "Je sais que je peux également m'illustrer sur d'autres courses, comme Liège-Bastogne-Liège, Paris-Nice, Tirreno-Adriatico ou encore le Tour de Suisse."

Manager de l'équipe, Patrick Lefevere s'est montré ravi de cette prolongation de contrat. "Il a prouvé qu'il était un leader naturel et prometteur, capable de s'illustrer sur tous les terrains et de bien figurer au général des courses à étapes. Il va continuer à progresser et démontrer l'étendue de son talent", a ponctué Lefevere.

Bob Jungels compte 13 victoires à sa palmarès dont 7 titres nationaux (4 sur la course en ligne, 3 sur le contre-la-montre).