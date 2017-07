Les organisateurs du critérium d'après-Tour de France d'Alost ont annoncé mardi que le vainqueur de la Grande Boucle sera au départ de la 82e édition le 24 juillet.

Ils ont assuré qu'ils avaient un accord avec les trois principaux prétendants Christopher Froome, Romain Bardet et Fabio Aru.

"Le vainqueur du Tour de France 2017 viendra à Alost pour la énième fois consécutive", a affirmé le vice-président du comité d'organisation Johny Van den Borre. "Ce n'est généralement pas une sinécure et cela n'a certainement pas été plus facile cette année. Financièrement, c'est difficile de faire tourner les comptes mais grâce à nos fidèles sponsors, nous pouvons offrir gratuitement aux fans de cyclisme un magnifique plateau. Nous avons un accord à la fois avec Froome, Aru et Bardet. Le vainqueur du maillot jaune sera donc à Alost. Dommage que nous ne puissions pas les avoir tous trois au départ".

"Pour ce qui est des Belges, Van Avermaet ne viendra probablement pas. Lundi, c'est l'anniversaire de sa fille et il entend forcément y être. Oliver Naesen, le champion de Belgique, Thomas De Gendt, Dimitri Claeys, Guillaume Van Keirsbulck, Thomas Degand, Frederik Backaert, Guillaume Van Keirsbulck et Pieter Vanspeybrouck seront en revanche présents.

"Nous négocions toujours avec Julien Vermote. La Gentlemen Classic réunira Lucien Van Impe, le dernier Belge vainqueur du Tour de France en 1976, Sven Nys, Niko Eeckhout, José De Cauwer, Dirk De Wolf, Roger De Vlaeminck, Nico Mattan, Etienne De Wilde, Fons De Wolf et Frank Hoste".

L'année dernière, Froome s'était imposé devant Van Avermaet et le porteur du maillot à pois Rafal Majka.