Ces dernières années, le Tour de France a toujours été, en coulisse, le théâtre d’un jeu plus discret, celui des tractations entre les coureurs, en fait leur manager pour la plupart, et les dirigeants d’équipes. Cette année, le mercato bat son plein depuis plusieurs semaines.

Le fait que les dix-huit équipes du WorldTour continuent la saison prochaine, alors que l’an dernier, il y en avait deux qui arrêtaient, Tinkoff et IAM, accélèrent les décisions, même si l’avenir de certaines formations n’est pas garanti à 100 %.

"Les contrats pour le futur ne sont pas encore totalement en ordre et tout doit encore être finalisé", expliquait ainsi Patrick Lefevere, après l’arrivée, en parlant de Quick Step Floors où Philippe Gilbert a confirmé qu’il resterait deux ans. "Si tout le monde le dit, c’est que cela doit être vrai", ironisait encore Lefevere avant de confirmer implicitement la prolongation du Liégeois : "J’ai pris un risque, je suis le CEO de l’équipe et je suis donc responsable financier des contrats. Si jamais l’équipe ne continue pas, vous pourriez me retrouver en clochard sous un pont de Paris l’an prochain."

Officiellement , selon les règlements de l’UCI, les transferts ne peuvent être annoncés par un coureur et sa future formation qu’à partir du 1er août, alors tout reste plus ou moins conditionnel, sauf les reconduction.

Ce qui est sûr, c’est que certains groupes sportifs vont subir des changements plus importants que d’autres. Ainsi, Lotto-Soudal devrait perdre plusieurs de ses piliers. Tony Gallopin est annoncé de manière ferme et définitive chez Ag2R-La Mondiale et Louis Vervaecke, l’un de nos plus grands talents en montagne, quittera l’équipe belge pour rejoindre Team Sunweb où il espère enfin concrétiser tout le bien qu’on pense de lui.

Un autre coureur va quitter l’équipe de Marc Sergeant : Jurgen Roelandts. S’il est courtisé aussi par Bahrain-Merida, le Brabançon devrait plus que vraisemblablement venir renforcer le groupe de lieutenants que Greg Van Avermaet réclame autour de lui.

La retraite de Manuel Quinziato et le départ (chez Bora où il retrouverait son ami Sagan) de Daniel Oss obligent BMC, qui avait raté le transfert de Naesen l’an dernier, à renforcer le groupe des flandriennes. Aux côtés de Roelandts, Dries Devenyns (actuellement chez Quick Step) sera un renfort de poids pour les classiques pavées et vallonnées dans une équipe qui veut et va conserver aussi les autres Belges, Hermans, Teuns, Vliegen et Van Hooydonck.

Enfin, Edward Theuns devrait changer de maillot en 2018. Absent du Tour, le Gantois va quitter Trek-Segafredo pour rejoindre Lotto-Soudal, selon ce que nous en dit une source bien informée.