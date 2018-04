"Quelle triste nouvelle, a commenté Philippe Gilbert sur Twitter. On aurait tous voulu ne jamais lire ce communiqué. Mes plus sincères condoléances à la famille de Michael, ses amis, son équipe et ses supporters."

Le coéquipier de Michael Goolaerts chez Veranda's Willems, Wout van Aert a salué son "pote", né en 1994 comme lui. "Goolie, nous sommes nés tous les deux en 1994 et nous avons donc vécu ensemble dans le peloton. Je ne réalise toujours pas que c'est fini. Ton sourire restera toujours une inspiration pour moi. Repose en paix mon pote."

L'équipe belge de Philippe Gilbert, Quick-Step, a également tweeté tout son soutien aux proches de Michael Goolaerts.

Chez Lotto-Soudal où Goolaerts a évolué pendant deux ans chez les U23, on parle d'une "nouvelle dévastatrice" et on présente "ses condoléances à la famille, aux amis et à l'équipe de Michael Goolaerts".

Le sprinter allemand de la Lotto-Soudal, André Greipel a transmis ses condoléances sur Twitter. "Mes plus sincères condoléances à la famille de Michael. Terrible nouvelle. Repose en paix."

L'un des autres grands favoris de la course de ce dimanche, Sep Vanmarcke a tweeté tout l'inquiétude qu'il éprouvait en attendant des nouvelles de l'état de santé de Michael Goolaerts. "Toute la soirée en espérant le meilleur et en ayant peur du pire. Inquiet que ce message arriverait… Beaucoup de force à la famille de Michael, les amis et l’équipe. RIP Michael."

Pour l'ancien coureur belge Axel Merckx, "les mots ne seront jamais assez pour décrire l'injustice de perdre un coureurs. Pensées et prières à la famille et à l'équipe".

"Tout le monde à la Team Sky a le cœur brisé par la perte de Michael Goolaerts. Nos pensées vont avec sa famille, ses amis…", a également tweeté l'équipe Team Sky.

"Terrible information" a commenté l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix, Fabian Cancellara sur Twitter. "RIP Michael Goolaerts. Mes condoléances profondes vers sa famille, ses amis, et ses coéquipiers et l’équipe Veranda's Willems."

Alberto Contador, multiple vainqueur de Grands Tours, n'était pas présent sur Paris-Roubaix ce dimanche mais cela n'a pas empêché El Pistolero de suivre de près l'état de santé du coureur belge. "Mes sincères condoléances à la famille et aux amis de Michael Goolaerts. depuis la fin de la course, je n’ai pas arrêté de penser à lui."

Un autre champion espagnol s'est exprimé sur le décès de Michael Goolaerts. L'ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, de la Flèche wallonne et de la Vuelta, Alejandro Valverde, a communiqué son affection "aux membres de la famille, amis et collègues de Michael Goolaerts, en particulier ceux de son équipe. Repose en paix."

L'équipe belge Wanty-Groupe Gobert souligne avec peine le nouveau décès d'un cycliste dans le peloton. Un de trop. "Il est encore beaucoup trop difficile de perdre un membre de notre famille cycliste. La course est parfois injuste. Repose en paix."

Le président de l'UCI, le Français David Lappartient, a présenté ses condoléances, "au nom de la famille du cyclisme dans son ensemble". "Au nom de l’Union Cycliste Internationale et de la famille du cyclisme dans son ensemble, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à la famille, à l’équipe et aux proches de Michael Goolaerts, parti trop tôt ce jour. Nous partageons leur immense tristesse."

Les organisateurs de Paris-Roubaix eux-mêmes ont aussi témoigné d'une "infinie tristesse" à l'annonce du décès du coureur belge. "Toutes nos pensées vont à sa famille, son équipe et ses proches."

Les deux journalistes 'cyclisme' de la RTBF ont aussi commenté ce décès. Rodrigo Beenkens qui, en cours de course s'était refusé à donner des nouvelles trop alarmantes du coureur regrette une tragédie. "Se lever en se faisant une fête de vous commenter Paris-Roubaix et se coucher en réalisant qu’on a vécu une tragédie et en espérant se réveiller demain en se disant que c’était un cauchemar. RIP Michael Goolaerts."

L'autre journaliste vélo de la RTBF, Laurent Bruwier, a également transmis ses pensées aux proches du jeune cycliste.

L'ancien coureur cycliste et consultant de la RTBF, Cédric Vasseur, a partagé son soutien après avoir appris cette terrible nouvelle. "Repose en Paix Michael Goolaerts. Tout mon soutien et mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proche et à son équipe."