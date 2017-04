Gouverner, c’est prévoir. À tout juste cinq mois de la course en ligne élites des prochains championnats du monde de Bergen (du 17 au 24 septembre), le sélectionneur national Kevin De Weert avait programmé, mardi matin, une reconnaissance du circuit de la cité norvégienne (275.000 habitants, seconde ville du pays). Un voyage pour lequel le coach de la RLVB avait convié Oliver Naesen et Yves Lampaert et qui se sera révélé riche en enseignements.

"On nous avait présenté ce tracé comme un mix entre le parcours du Tour des Flandres et celui de l’Amstel Gold Race, mais cela n’a tout simplement rien à voir avec ces deux courses", résumait ainsi le coureur d’AG2R-La Mondiale. "Cela valait le coup d’effectuer le déplacement pour pouvoir nous faire notre propre idée."

