Le printemps des classiques est terminé, même s’il reste de belles courses d’un jour dans le viseur, comme Francfort mardi prochain. Un printemps qui aura été tonitruant pour les équipes belges. Quick Step Floors a retenu la plupart des attentions avec ses 27 succès et sa domination des classiques, avec ses succès dans deux des quatre monuments du printemps (le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège), dans trois des sept épreuves World Tour d’un jour et dans quatre des huit courses Hors Catégorie de ces derniers mois.

Mais Lotto-Soudal peut être fière de sa campagne de classiques.

(...)