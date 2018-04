Déjà vainqueur de trois (Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie et des Flandres) des cinq monuments du sport cycliste, Philippe Gilbert a attendu d’ouvrir le second chapitre de sa carrière pour s’attaquer à la conquête du plus spécifique d’entre eux : Paris-Roubaix. Un choix chronologiquement pertinent et intelligent, que le Liégeois a déjà éclairé par le spectre du danger qui plane sur les tronçons du Nord. "Certains y ont si lourdement chuté qu’ils ne sont ensuite jamais véritablement revenus à leur niveau."

