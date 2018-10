Au lendemain de l'annonce du départ de Pau De Geyter, après une saison, la formation cycliste du World Tour Lotto Soudal a annoncé le nom de son nouveau manager général. Il s'agit de John Lelangue.

"John Lelangue dispose d'une longue expérience dans le monde cycliste", précise Lotto Soudal dans son communiqué. "Team Manager auprès de BMC Racing Team, organisateur des championnats du monde à Doha au Qatar, directeur adjoint du Service compétition auprès de ASO Tour de France et, enfin, Senior and Technical Advisor auprès de l'UCI", John Lelangue fêtera ses 48 ans le 28 octobre. Avant de s'occuper de BMC entre 2008 et 2013, il avait eu en charge la formation Phonak en 2005-2006.

Lotto SOudal précise : "En 2019, l'équipe de John Lelangue sera renforcée par Kevin De Weert dans la fonction de Performance Manager ainsi que par le coureur australien Caleb Ewan, avec qui l'équipe Lotto Soudal espère remporter de beaux succès."