Ce samedi soir, devant ses membres, Ludovic Draux de l'Entente Cycliste de Wallonie, organisateur des championnats de Belgique masters cette saison, a dévoilé un fabuleux projet qu'il monte depuis plusieurs mois: l'AMWT; soit l'Amateurs et Masters Wallonie Tour.

Il s'agira d'une épreuve par étapes qui s'étalera sur 5 jours et comportera pas moins de six étapes qui se dérouleront entre le 1er et le 5 mai. Les inscriptions seront enregistrées dès le 1er janvier. Un montant de participation de 75 euros est demandé aux 175 coureurs qui s'engageront, afin de couvrir les frais d'une organisation obligée de s'auto-financer pour exister, à défaut de pouvoir compter sur des subsides publics. "Nous sommes d'ailleurs toujours intéressés par du sponsoring, indique Ludovic Draux. Nous sommes donc actuellement contraints de nous auto-financer mais on a bon espoir d'y arriver! Dans un premier temps, on ouvre 100 places pour les coureurs belges et 75 pour les étrangers. La demande du côté des Pays-Bas est conséquente! Il s'agira d'une épreuve individuelle et non par équipe!"

Les étapes sont connues même si, il s'agira d'obtenir les dernières autorisations. Les élections récentes et donc, les changements de majorité font que le programme est sous réserve d'acceptations communales…

1er mai: Cras Avernas: 42 km en ligne et des circuits locaux pour 80 km

2 mai: Hensies - Hensies: 40 km en ligne + circuits locaux

3 mai: Jeneffe en Condroz: 50 km en ligne + circuits locaux

4 mai: Wanze - Taviers: 48 km en ligne + circuits locaux

5 mai: Walhain: contre la montre individuel de 7 km puis Walhain-Saint-Paul - Villers-la-Ville avec arrivée au sommet: 36 km en ligne + circuits locaux