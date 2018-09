Le Britannique Geraint Thomas, 32 ans, a prolongé son contrat avec le Team Sky jusqu'à la fin 2021.

"Je suis très heureux qu'un accord ait été conclu et que je puisse rester au sein de l'équipe", a commenté le vainqueur du Tour de France sur le site de l'équipe britannique du WorldTour. Après des débuts pros chez Barloworld (2007-2009), Thomas est passé chez en 2010. "Avec le Team Sky, j'ai fait un beau voyage dont ces derniers mois ont naturellement constitué le moment le plus fort. J'éprouve énormément de plaisir d'y travailler et je suis enthousiaste pour l'avenir. C'est une grande famille: je connais Dave Brailsford et Fran Millar depuis mes 17 ans. Je ne pourrais pas être plus heureux", a commenté Thomas.

Le Britannique a aussi remercié les fans. "Depuis mes débuts dans cette équipe, les fans ont toujours été sympas avec moi. Leur soutien est phénoménal et grandit d'année en année. Je ne peux que les mettre au premier plan: j'apprécie énormément leur soutien."