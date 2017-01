Dans le ciel bleu azur d’Adélaïde, pas un nuage ne semble avoir cru bon s’inviter pour la première étape du Tour Down Under et le lancement de la saison WorldTour 2017. Un leurre car l’horizon de la Champions League du cyclisme mondial est loin d’être aussi dégagé.

Clé de voûte du programme qui avait porté le Britannique Brian Cookson à la présidence de l’UCI en 2013, la réforme du World Tour est toujours empêtrée dans une trop lente mue. D’incessantes et innombrables retouches (la dernière a été posée à moins d’une semaine du coup d’envoi de la saison !) qui ne participent pas vraiment à la force du label. Tour d’horizon de ce chantier.

1. Un calendrier élargi

Mondialisation. Le mot d’orde de Brian Cookson s’est traduit par l’élargissement d’un calendrier passant de 27 à 37 épreuves cette année. Dix épreuves (parmi lesquelles le Nieuwsblad et A Travers la Flandre) ont donc bénéficié d’une promotion à l’échelon WorldTour pour les trois prochaines années. Un cadeau (payant) empoisonné puisque les 18 formations WorldTour ne sont aucunement contraintes de s’y aligner, au contraire des épreuves historiques. De précieux points y seront toutefois distribués. Un argument qui ne suffira, par exemple, peut être pas à attirer dix équipes de D1 en Chine au mois d’octobre. Et comme ce quota est exigé pour ne pas perdre le label, les organisateurs devront sans doute mettre la main au portefeuille pour convaincre les meilleures armadas.

2. Un système de points totalement repensé

Si seuls les dix à vingt (sur les grands tours) premiers coureurs de chaque course marquaient des points jusqu’à la saison dernière, c’est désormais le Top 60 qui se verra récompensé. Le Tour de France reste l’épreuve la plus rémunératrice de la saison (1.000 pts pour le vainqueur contre 500 pts pour celui d’une grande classique) d’un système qui déterminera les classements individuels, par nations et par équipes. Pour ce dernier, tous les coureurs de chaque formation ayant récolté des points les ramèneront dans l’escarcelle de leur employeur là où, par le passé, on ne prenait en considération que les cinq éléments les mieux classés. Un avantage pour les noyaux larges comme celui de Quick Step Floors par exemple.

3. Le même nombre de coureurs par équipes en course

Souhaitée par plusieurs organisateurs (ASO en tête) et une bonne partie du public, la réduction du nombre de coureurs en course ne sera pas encore effective en 2017. Si l’organisateur du Tour de France, RCS (Giro, Milan-Sanremo…) et Flanders Classics (Ronde, Gand-Wevelgem, Nieuwsblad) avaient tenté un passage en force fin novembre pour imposer un basculement à huit coureurs (au lieu de neuf) sur les grands tours et sept (plutôt que 8) sur les classiques, l’UCI ne l’a pas entendu de cette oreille. La fédération internationale avait ainsi tué le projet dans l’œuf en rappelant que ce type de décision relevait de l’autorité du Conseil du cyclisme professionnel. Une problématique qui devrait, dès lors, très vite revenir sur la table.

4. 16 équipes en 2020

Bien loin de l’élite du cyclisme mondial à 16 équipes (avec système de promotion et de rétrogradation) promise un temps par Cookson pour l’horizon… 2016 (!), le WorldTour comptera toujours 18 équipes en 2017. Tinkoff et IAM, restées à quai fin décembre, ont été remplacées par Bahrain-Merida et Bora-Hansgrohe. Un chiffre stable pour les deux prochaines saisons qui devrait ensuite évoluer, l’objectif étant une réduction à 17 en 2019, puis 16 en 2020. Mais entre les paroles et les actes, il y a parfois un monde…