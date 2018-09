"Riez avec moi ! Où sont les gars de Quick Step, maintenant ? Perdants !" fulminait-il. Avant de se reprendre, quelques heures plus tard, par l'intermédiaire d'un communiqué de presse: "Juste après la ligne, j'avais ce sentiment de justice rendue, ce qui explique ma réaction. Mais je n'ai pas voulu offenser la brigade bleue".



Wallays et ses deux compagnons d'échappée avaient fait environ 20 kilomètres en tête de la course, ce jeudi, lorsque Rik Van Slycke, directeur sportif de la Quick Step sur la Vuelta, a interpellé le coureur de la Lotto-Soudal:, sous-entendant que son équipe, grande rivale de celle de Wallays, allait avaler l'échappée en fin d'étape pour, peut-être, permettre à Viviani de s'imposer au sprint.Ce qu'il a continué à faire après la ligne, en célébrant sa victoire au nez et à la barbe de ses adversaires: