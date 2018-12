Le manager de Lotto-Soudal estime que le Wallon pourrait être un des huit sélectionnés de l'équipe belge pour la Grande Boucle 2019.



Lotto-Soudal va à nouveau commencer la saison avec deux coureurs wallons dans son effectif. L’expérimenté Maxime Monfort et le jeune Rémy Mertz. Les deux coureurs ont plusieurs points communs : ils sont tous les deux originaires de la province de Luxembourg et sont surtout au service des leaders au sein de l’équipe belge.

Qu’attend John Lelangue, le nouveau manager de Lotto-Soudal, de nos deux représentants wallons ? "Ce sont deux coureurs différents", répond-il. "Rémy Mertz est un coureur qui donne beaucoup pour l’équipe. On ne le voit peut-être pas beaucoup en fin d’étape mais il fait du travail en amont. Mais c’est quelqu’un qu’on attend pour faire son boulot et permettre une victoire collective de Lotto-Soudal. Maxime, de son côté, est un coureur d’expérience, qui est indispensable dans certaines courses, notamment les épreuves par étapes. Il sait courir avec des grands leaders. Il peut apporter beaucoup. Notamment à Tim Wellens. Il passe bien les courses d’une semaine, mais aussi les Grands Tours. Il connaît bien la maison Lotto-Soudal, mais il a aussi travaillé pour d’autres grands leaders dans des équipes internationales par le passé."





Le coureur l’a répété plusieurs fois : il veut retourner au Tour de France, qu'il n'a plus disputé depuis 2013. Est-ce possible en 2019 ? "La porte est ouverte", répond John Lelangue. "Il y a quelques mois à passer encore avant le Tour de France, mais Maxime est quelqu’un qui maîtrise les Grands Tours. Cela peut avoir un impact positif sur l’équipe en cas de course agressive auprès d’un Tiesj Benoot ou d’un Tim Wellens. Il a aussi travaillé par le passé pour Mark Cavendish. Il peut donc faire du boulot pour Caleb Ewan. Pas dans la préparation pure du sprint, mais en amont. C’est un capitaine de route. La porte est donc ouverte. Même s’il est trop tôt pour mettre huit noms dans la sélection actuellement. Mais il est sur mes listes, comme sur celle de Marc Sergeant ou des autres directeurs sportifs. C’est un des coureurs qui pourraient être au Tour de France au début du mois de juillet, à Bruxelles."