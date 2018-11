Les avocats du directeur sportif de Bahreïn Mérida et futur coach national Rik Verbrugghe ont contesté vendredi les accusations de Walter Planckaert, directeur sportif à Sport Vlaanderen-Baloise, contre leur client.

Planckaert, 70 ans, a accusé Verbrugghe d'avoir commis un délit de fuite lors de Gand-Wevelgem dans une interview à Sporza, jeudi dernier. "Mon mécanicien est sorti de la voiture et a été renversé par Verbrugghe. Le pied de cet homme est maintenant brisé. Après la course, nous avons cherché Verbrugghe pour remplir les papiers, mais il ne s'est plus fait entendre. Il a donc commis un délit de fuite", a déclaré Planckaert.

"La déclaration d'un délit de fuite et l'allégation selon laquelle le client prétend avoir un saignement de nez sont fortement contestées", ont répliqué les avocats. "M. Verbrugghe a été et est très choqué par cet accident. L'affirmation selon laquelle notre client aurait signalé le délit avec beaucoup de retard et sur l'insistance des avocats est un mensonge flagrant: notre client a été interrogé par la police presque immédiatement après les faits, à savoir au début de la course A Travers les Flandres. C'étaient les mêmes policiers qui ont officié lors des deux épreuves."

"Nous tenons à souligner qu'après la course, notre client s'est immédiatement rendu à l'hôpital à la recherche de la victime. De plus, notre client nous a informés à intervalles réguliers de l'état de la victime. Celle-ci a souligné à plusieurs reprises qu'il n'avait rien à voir avec lui. Comme une enquête criminelle est toujours en cours, ni le client, ni nous ne pouvons faire de déclaration publique sur les faits."