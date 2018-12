Voici tout ce qu'il faut retenir de cette journée sur deux roues.

Les débuts de Remco Evenepoel au Tour de San Juan

Le Tour de San Juan, épreuve par étapes argentine (2.1) courue du 27 janvier au 3 février a confirmé le nom des principales têtes d'affiche de sa 37 édition.

Aux côtés de Peter Sagan, Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Mark Cavendish, Julian Alaphilippe, Tiesj Benoot et Tim Wellens, on retrouvera Remco Evenepoel qui effectuera en Amérique du Sud ses grands débuts chez les professionnels sous le maillot de Deceuninck-Quick Step, deux jours après avoir fêté son 19e anniversaire.

Parmi les six équipes WorldTour engagées figureront les deux belges, Lotto-Soudal, Deceuninck-Quick Step, avec Bora-Hansgrohe, Dimension Data, Team UAE Emirates et Movistar.

Outre plusieurs étapes pour sprinters, la course devrait se jouer dans un chrono de 12 km et lors des deux étapes de montagne finissant au Punta Negra et au Alto Colorado.





Xandro Meurisse va disputer trois cyclo-cross

Xandro Meurisse, une des grandes révélations en Belgique, la saison passée, va effectuer quelques cycclo-cross pour préparer sa saison sur route. Le coureur de Wanty-Groupe Gobert courra à Bredene (29-12), Gullegem (05-01) et au championnat de Belgique, à Kruibeke (13-01).





Le Royal Antwerp Bicycle Club va disparaître faute de moyens financiers, du moins sa section réservée aux jeunes coureurs. Matricule 1 auprès de la fédération, le club anversois a formé des jeunes coureurs pendant 136 ans. Dans ses rangs, ont évolué de nombreux champions comme Rik Van Steenbergen, Emile Severeyns, Yvonne Reynders. Après son mariage et son « exil » à Anvers, le Namurois Firmin Lambot, double vainqueur du Tour de France, a également porté son maillot .

Le RABC reste organisateur de la Flèche du Port d'Anvers (1.2)





Jolien D'hoore donne un « clinic » aux coureurs de Special Olympics

Jolien D'hoore a donné un « clinic » à la sélection belge de cyclisme pour les Special Olympics d'été d'Abou Dhabi (14-21 mars 2019). La médaillée de bronze de l'Omnium des Jeux de Rio en 2016 a enseigné aux athlètes handicapés mentaux les astuces du métier sur la piste du vélodrome de Blaarmeersen de Gand.

Pas moins de 80 athlètes belges participeront aux Special Olympics d'Abou Dhabi. Six d'entre eux sont des cyclistes, et ils ont fait leur apprentissage chez Jolien D'hoore mercredi. "J'ai trouvé l'expérience très agréable, tant pour moi que pour les athlètes ", a déclaré D'hoore par la suite. "Pour la plupart des gens, c'était leur première expérience sur une telle piste en salle. J'ai essayé de leur donner de bons conseils et j'espère qu'ils ont apprécié."

Piet Steel, président de Special Olympics Belgium, a également regardé la séance de conseils avec satisfaction. "Quelle incroyable et unique occasion pour nos athlètes de montrer ce qu'ils peuvent faire en présence de Jolien D'hoore. Je suis heureux que nous ayons pu faire cette activité dans le cadre de la formation 'Play Unified', où des athlètes avec et sans déficience intellectuelle font du sport ensemble."





Une femme à la tête d'EF Education First avec Jonathan Vaughters

L'équipe Education First a annoncé l'engagement de Mary Wittenberg, ancienne patronne du marathon de New York (elle a elle-même couru pendant vingt ans), comme nouvelle présidente de EF Pro Cycling. Elle travaillera, en collaboration avec Jonathan Vaughters, manager général, et devrait chercher avant tout a assuré la pérennité financière de la formation américaine du WorldTour.





Giovanni Visconti a confirmé qu'il évoluerait la saison prochaine au sein de l'équipe procontinentale Wilier Triestina-Selle Italia. Visconi roulait chez Bahrain-Merida. A 35 ans, il avoue vouloir avant tout « retrouver du plaisir sur le vélo » et se retrouver plus souvent auprès de sa famille.





Les Dernies restent chez Natura4Ever – Roubaix – Lille Métropole

Deux coureurs et un directeur sportif belge feront partie la saison prochaine de l'équipe continentale Natura4Ever – Roubaix – Lille Métropole. Parmi les dix coureurs (dont trois nouveaux) figurent en effet Emiel Vermeulen et Tom Dernies, dont le père, Michel, reste directeur sportif du groupe sportif nordiste un moment menacé de disparition après le retrait inattendu d'un (futur nouveau) sponsor. Une défection paliée par l'arrivée de Natura4Ever.

L’effectif 2019 : Julien Antomarchi, Pierre Barbier, Tom Dernies, Thibault Ferasse, Pierre Gouault, Pierre Idjouadiene, Samuel Leroux, Christophe Masson, Thomas Vaubourzeix, Emiel Vermeulen.









Le maillot blanc pour le meilleur jeune à la Vuelta

Dès l'an prochain, le maillot blanc de la Vuelta désignera, comme dans la plupart des autres courses à étapes, le meilleur jeune (coureur de moins de 25 ans). Jusqu'ici, le maillot blanc du Tour d’Espagne récompensait le leader du classement du combiné (addition des places dans les trois classements, général, montagne et par points). Ce classement, qui existait depuis 1970, va disparaître.





Ivan Sosa officiellement chez Sky

L'équipe Sky a officialisé la venue la saison prochaine du Colombien Ivan Sosa. A 21 ans, le grimpeur sud-américain est considéré comme un énorme talent, il évoluait chez Androni cette année, et avait signé un contrat pour 2019 pour deux équipes, Trek et Sky.