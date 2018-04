18 h 00. Les mécaniciens de Verandas-Willems-Crelan s’activent dans un silence pesant. La plupart des coureurs sont déjà arrivés au compte-gouttes au bus. Dries De Bondt, 94e à plus de 17 minutes du vainqueur Tim Wellens, débarque enfin. Il ne prend pas le temps de poser son vélo soigneusement avant de s’effondrer, en larmes.

Le coureur belge a intégré la première échappée du jour avant de tenter sa chance seul.

"Dries a attaqué et c’était formidable pour l’équipe. Et c’était le meilleur hommage possible pour Michael", a simplement commenté Michiel Elijzen, après la course. L’offensive de Dries De Bondt n’avait pourtant pas été programmée par le directeur sportif de Verandas-Willems-Crelan. "Nous n’avions pas de plan avant la course. J’ai dit aux coureurs de faire la course avec leur cœur", a indiqué Michiel Elijzen.

Le directeur sportif ne pouvait que se satisfaire de l’attitude combative de son coureur. Même si, a contrario, il n’en voulait pas à ceux qui n’avaient pas su se montrer pugnace. "Certains coureurs étaient boostés par le drame et d’autres étaient trop affectés pour être performants", a ainsi concédé Michiel Elijzen.

Cette constatation du directeur sportif de Verandas-Willems-Crelan prend tout son sens à la lecture du classement. Le Néerlandais Duijn Huub, qui ne compte qu’une victoire professionnelle à 33 ans, s’est tout simplement sublimé pour accrocher une excellente huitième place à Overijse.

Alors que Sean De Bie et Elias Van Breussegem ont préféré abandonner au premier passage sur la ligne après 132 kilomètres de course.

Mais un manque de motivation, chez certains équipiers de Michael Goolaerts, apparaît tout à fait légitime au terme de trois jours extrêmement compliqués. L’avant course, effectuée dans le recueillement et la dignité, a sans doute dû capter encore un peu plus d’énergie aux coureurs de Verandas-Willems-Crelan présents en course. En première ligne au départ avec le staff et les autres coureurs de l’équipe, ils ont participé à une minute de silence poignante avec le public venu en masse à Louvain.

Dans les minutes qui ont précédé cet émouvant rassemblement, Wout Van Aert a expliqué vouloir "retourner gagner à Roubaix pour offrir les fleurs de la victoire à la famille de Michael Goolaerts".

Le triple champion du monde de cyclo-cross tient souvent ses promesses. Mais pour lui comme pour ses collègues de Verandas-Willems-Crelan, l’heure est désormais au repos et au recueillement.