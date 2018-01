Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert côtoieront-ils Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku à Tubize dans un peu plus d'un an ? L'hypothèse est devenue probable depuis que la RLVB, la fédération nationale de cyclisme, a confirmé souhaiter installer son nouveau siège dans la commune du Brabant Wallon, à proximité immédiate du centre national de football.

Rien n'est encore officiellement signé mais la Ligue a défini, en collaboration avec la province du Brabant wallon avec qui elle collabore sur le dossier, la superficie et l'emplacement du terrain qu'elle convoite. Les plans d'un nouveau bâtiment qui accueillerait les centres administratifs et logistiques sont à l'étude et le président de la RLVB, Tom Van Damme, aurait fixé 2019 comme date d'installation.

La proximité du centre national de football a pesé dans le choix de la localisation car la fédération de cyclisme souhaiterait collaborer avec l'Union belge de football afin de profiter de certaines infrastructures comme l'hôtel pour l'organisation de stages par exemple.