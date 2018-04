Les Petit Poucet de Paris-Roubaix n’ont pas raté leurs débuts dans l’Enfer du Nord. L’équipe WB-Aqua Protect-Veranclassic a placé deux hommes dans l’échappée matinale de neuf coureurs : Jimmy Duquennoy et Ludovic Robeet.

"C’est fantastique pour notre équipe", sourit le directeur sportif Thierry Marichal. "Notre but était d’avoir de la visibilité et nous avons réussi. Surtout que Ludo a réussi un gros numéro en accompagnant longtemps Wallays et Dillier. Alors qu’il n’aime pas trop les pavés !"

Ce que le Brabançon confirme. "Ah non !", clame-t-il, tout en montrant ses mains pleines de cloches. "À la fin, je n’en pouvais plus, j’avais mal partout ! Je reste content de ma prestation. J’ai craqué après la barre des 200 kilomètres, mais c’est normal, je n’ai pas l’habitude de faire autant en course."

Jimmy Duquennoy avait le même visage marqué par l’effort. Mais aussi un large sourire. "J’ai vécu mon rêve de gosse et en plus, j’ai réussi mon objectif : aller au bout", commente le Hennuyer. "Mais j’ai même fait mieux, puisque j’ai su aussi aller dans l’échappée. C’était fort ! J’ai vibré ! C’était l’Effort. J’ai eu un coup de mou après la Tranchée d’Arenberg. Après, j’ai vu passer de nombreux groupes, et j’ai su m’accrocher à celui de Démare. Je pourrai me coucher en étant heureux !" J. Gil.