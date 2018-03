Les parents de Frank Vandenbroucke à propos du nouveau livre publié sur leur fils: "Pour nous, c’est la première bio officielle"

VDB forever ! Il y avait moyen de se croire quelques années en arrière, ce lundi, sur la Grand-Place de Ploegsteert.

Dans l’Hostellerie de la place qui a été pendant de longues années le fief de feu Frank Vandenbroucke. Qui est revenu sur le devant de l’actualité (même s’il ne l’a jamais quittée dans le cœur de nombreux supporters), devant une belle assemblée, pour la présentation de VDB, la biographie.

Un livre de 304 pages, riche d’images, d’histoires et d’anecdotes inédites sur le coureur décédé en 2009, au Sénégal. Un coureur qui, près de dix ans après sa mort, est toujours dans les mémoires. Pour sa classe sur le vélo, pour son talent, son palmarès, mais aussi pour sa personnalité qui a fait tant parler.

Alors, pourquoi un nouveau livre sur VDB ? "Parce que pour nous, c’est tout simplement la première biographie officielle de Frank", raconte Jean-Jacques, son papa. "Au début, quand on nous a proposé ce livre, nous n’étions pas très chauds… Car il y avait eu plusieurs livres sur Frank que nous n’aimions pas auparavant, ceux qui ont été écrits sans qu’on nous demande quoi que ce soit. Mais ici, l’auteur (le journaliste Stijn Vanderhaeghe), a passé beaucoup de temps avec nous. Il a de son côté retrouvé des photos dont on ne se souvenait pas. Et de notre côté, nous avons pu raconter des histoires ou anecdotes que nous n’avions jamais évoquées avant."

Rappeler ces souvenirs n’a pas été facile pour les parents de VDB. "Cela a effectivement été un travail très émotionnel", confirme l’auteur. "Pour la première fois, les parents, Jean-Jacques Vandenbroucke et Chantal Vanruymbeke, ont apporté leur plein concours à un livre sur l’histoire de leur fils unique. La première rencontre a été très cordiale, mais au fil de nos contacts, de nos réunions, il y a eu des moments très passionnels, très durs. Tout le monde sait que Frank était un coureur exceptionnel. Mais il était aussi et avant tout un fils, et c’est ça qui a été parfois difficile à écrire, émotionnellement. Si je dois résumer le personnage de Frank, je parlerai de son panache, de sa personnalité dans la vie et sur le vélo, il fut un fils extraordinaire, un parrain extraordinaire pour Franklin Six qui est lui-même jeune coureur professionnel."

Ce que la maman confirme. "Nous voulions donner une image complète de notre fils et mettre aussi les points sur les ‘i’, que sa vie ne soit pas résumée aux mauvaises affaires", précise-t-elle. "Je voulais qu’on se souvienne de lui comme la chouette personne qu’il était, pas comme un criminel."