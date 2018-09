Nouvelle venue dans le calendrier pro depuis l’an passé, avec une belle première édition animée en 2017, la DH Famenne Ardenne Classic continue de grandir, pas à pas. L’épreuve dont La Dernière Heure-Les Sports est désormais le sponsor titre a attiré deux équipes du WorldTour (une de plus que l’an passé) et neuf formations continentales pros (cinq en plus par rapport à l’an passé).

Quels sont les premiers noms annoncés pour la course de Marche-en-Famenne, qui aura lieu le jeudi 27 septembre, soit dans trois semaines ? "Cela commence à bien se compléter", se réjouit Laurent Mars, du comité d’organisation. "Lotto-Soudal, qui s’était imposée l’an passé pour notre première édition avec Moreno Hofland, nous a fait parvenir une première liste de neuf noms pour une sélection qui comptera sept coureurs. Outre les régionaux Maxime Monfort et Rémy Mertz qui seront à nouveau au départ, Jens Keukeleire figure parmi les noms annoncés par la formation belge, aux côtés notamment de Jasper De Buyst, Jelle Wallays, Jelle Vanendert, Sander Armée ou Marcel Sieberg, même si ce n’est pas encore officiel pour ces coureurs, à l’exception, sans doute, des Wallons."

LottoNL-Jumbo, l’autre équipe du WorldTour qui composera le peloton de la DH Famenne Ardenne Classic, a également annoncé une première liste. "Avec notamment le sprinter Danny Van Poppel", détaille Laurent Mars. "Et il est en forme : il cumule les places d’honneur actuellement sur le Tour d’Espagne (NdlR: il a fini 2e et 3e d’étapes). Floris De Tier est également annoncé. L’équipe continentale pro Direct Energie aura aussi une belle équipe, avec Rein Taaramae et Jonathan Hivert. Tout comme Cofidis, qui va remplacer Aqua Blue. Ils viennent avec Julien Simon (NdlR: ancien vainqueur du Grand Prix de Wallonie) et Nicolas Edet, qu’on a bien vu au Tour de France et qui vient de remporter le Tour du Limousin."

Il y aura en tout six équipes qui ont participé au Tour de France. Car il y aura aussi Fortenuo-Samsic (avec Romain Hardy) et Wanty-Groupe Gobert dans les continentales pros, tandis que les autres formations de cette catégorie seront WB-Aqua Protect-Veranclassic, Top Sport Vlaanderen-Baloise, Crelan-Willems, Vital Concept Cycling Club, Roompot, Gazprom et Israël Cycling Academy.