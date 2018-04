Nos compatriotes n’ont, comme la semaine dernière au Tour des Flandres, pas réussi à prendre place sur la plus haute marche du podium à Roubaix.

Avec la 4e place de Van Avermaet, la 5e de Stuyven et la 6e de Vanmarcke, les Belges ont collectionné les places d’honneur sur ce Paris-Roubaix mais n’ont rien pu faire face à Sagan.

Les réactions des Belges :

Greg Van Avermaet (4e): “Ce n’était pas à moi de réagir”

“C’était une course difficile. J’ai tout donne et j’ai tout essayé ce dimanche. Après le Carrefour de l’Arbre, nous nous sommes rapprochés des hommes de tête et j’ai pensé que la première place était encore jouable. Manifestement, ce n’était pas assez pour revenir. A 60 km de l’arrivée, il y avait encore plein de monde et j’ai essayé d’ouvrir la course. Sagan est parti au moment parfait. Ce n’était pas à moi de réagir, il y avait des équipes bien plus représentées que moi. J’aurais volontiers pris place sur le podium mais je le manque d’une place. Dans un an, nous allons oublié qui a fini 4e et 3e.

Jasper Stuyven (5e): “Je n’avais pas de bonnes sensations”

“Je n’avais pas de bonnes sensations ce dimanche. Dans le groupe de chasse, ça a bien tourné mais au début, on s’est un peu regardé et on a perdu 20 secondes. Nous aurions dû rouler à fond directement. Dans notre groupe, Niki (Terpstra) était le plus fort. A la fin, Niki roulait 10 mètres derrière nous. Je voulais attaquer le premier mais je savais que Greg allait me reprendre puis Niki nous contrer. Quand Niki est parti, Greg n’a pas bougé. C’était une manoeuvre bizarre.”

Sep Vanmarcke (6e): “La Quick-Step n’était pas supérieure”

“Nous nous sommes un peu trop regardés quand Peter Sagan est parti. Je m’attendais à ce que les Quick-Step s’imposent encore mais Peter était visiblement très fort ce soir. Il mérite sa victoire. La Quick-Step n’était pas supérieure comme les semaines précédentes. Terpstra était encore très fort et je pensais qu’il fallait absolument le suivre. Quand nous nous sommes retrouvés en petit groupe, ça tournait bien. Cette sixième place est, je pense, une position honnête pour moi.”

Philippe Gilbert (15e): “J’ai été victime d’une fringale”

“C’était une course très dure, je n’ai pas bu assez durant la journée. J’ai été victime d’une fringale. Quand je me suis remis, la course était finie pour moi. J’ai essayé de partir dans Arenberg mais j’ai vu que le peloton était encore bien organisé. En plus, avec le vent de face, cela ne servait à rien de perdre de l’énergie à ce moment-là de la course.”