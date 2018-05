L’échappée matinale a résisté au retour du peloton, avec la victoire du Britannique Tanfield.

Il a longuement dodeliné de la tête, quelques mètres après l’arrivée. Bryan Coquard visait cette étape d’ouverture du Tour du Yorkshire. Mais les sprinters ont dû se contenter d’une bataille pour la cinquième place, surpris par l’échappée matinale dominée par le jeune Britannique Harry Tanfield, âgé de 23 ans.

"Surpris que l’échappée aille au bout ? Pas tant que ça", souffle Jonas Van Genechten, coéquipier de Bryan Coquard chez Vital Concept Cycling Club. "Car peu d’équipes ont roulé en poursuite. Nous avons pris la course en main au peloton, mais nous n’avons pas reçu beaucoup d’aide. Ensuite, les Sunweb ont tenté un coup de bordure qui a un peu tout désorganisé et l’échappée a repris par la suite une cinquantaine de secondes. Mais ils étaient vraiment très costaud devant, car cela n’a pas chômé sur cette étape. C’est dommage pour nous, c’est une occasion de ratée. On espère une nouvelle opportunité de sprint samedi."

Pas ce vendredi, avec une arrivée au sommet d’une côte de deux kilomètres, à 8,2%, à Ilkey, qui pourrait convenir à Greg Van Avermaet.