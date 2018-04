Battu mercredi sur la Flèche Wallonne après quatre années de domination en haut du Mur de Huy, Alejandro Valverde (Movistar) fait toujours figure d'homme à battre dimanche sur Liège-Bastogne-Liège.



À la veille du départ de la Doyenne, le Murcien a cité deux autres favoris comme antagonistes principaux, à savoir Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) et Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

Vainqueur en 2006, 2008, 2015 et 2017, Valverde se présentera au départ avec un seul objectif: égaler le record de cinq victoires détenu par Eddy Merckx. Un rendez-vous avec l'histoire qui ne stresse pas le coureur de 38 ans.

"C'est une cours importante pour moi. Je sais que ce ne sera pas facile de gagner dimanche quand je vois le niveau de mes adversaires. Mais la forme est bonne", affirme Valverde.

"Mercredi, Alaphilippe était le plus fort mais la course de dimanche est plus longue et va se dérouler autrement. Je suis certainement capable de gagner. On prévoit une météo chaude et cela me convient même si un peu de pluie à l'arrivée ne me dérangerait pas."

S'il se méfie surtout d'Alaphilippe dans le final de la course, Valverde pense savoir où va attaquer Nibali. "Comme mercredi, je m'attends à ce qu'il anticipe. Peut-être sur la Roche-aux-Faucons. Ce ne serait pas étonnant."