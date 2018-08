Loïc Vliegen (BMC) roulera les deux prochaines saisons chez Wanty-Groupe Gobert, a annoncé la formation belge mardi.

Le Liégeois, 24 ans, qui roule depuis trois saisons et demie chez BMC, a notamment terminé 9e de l'Amstel Gold Race en 2016, à deux reprises dans le top 10 final du Tour de Wallonie et 5e du Tour de Dubai cette année.

"J'aurais pu rester chez BMC (qui devient CCC la saison prochaine, ndlr) et j'ai reçu d'autres offres d'équipes World Tour. Mais je constate que Wanty-Groupe Gobert grandit et les nombreux échos positifs m'ont convaincu. C'est une bonne chose de m'inscrire dans une équipe wallonne, avec des partenaires wallons. Ce projet grandit chaque année, et constituait une belle opportunité", a justifié Loïc Vliegen cité par le communiqué de la formation pro-continentale.

"J'arrive avec un rôle à jouer chez Wanty-Groupe Gobert, c'est très important pour moi. J'ai acquis pas mal d'expérience chez BMC et j'ai pu disputer toutes les grandes courses à un haut niveau. J'ai appris beaucoup de choses, il est temps d'en tirer profit. Je ferai le maximum pendant les deux prochaines années pour ramener de beaux résultats pour l'équipe. C'est vraiment ce que je recherchais: recevoir des libertés sur les classiques, en particulier sur les flandriennes. Je pense aussi au Tour de France, car j'ai déjà disputé la Vuelta et le Giro donc cela complèterait ma série de grands tours. Je ferai tout pour être sélectionné et m'y montrer".

Loïc Vliegen a remporté la Flèche Ardennaise (2.1) en 2015.