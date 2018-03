Victime d’une fracture du scaphoïde gauche après l’arrivée de la Nokere Koers (renversé par une voiture), Loïc Vliegen s’apprête à reprendre l’entraînement sur route ce week-end.



“Les derniers examens sont positifs et on m’a retiré mon plâtre ce jeudi, commente le coureur de chez BMC. Je dispose maintenant d’un attelle amovible qui va me permettre d’être installé plus confortablement sur mon vélo. Combiné à l’utilisation de boyaux plus larges, cela veut dire que je vais pouvoir reprendre le chemin de l’entraînement sur la route ce week-end. J’avais été contraint de me contenter de séances sur home-trainer jusqu’ici.”



Si la perspective des classiques ardennaises semblait initialement à oublier pour le coureur du pays de Herve, il n’exclut plus totalement d’être au départ de Liège-Bastogne-Liège. “Je n’y disposerais évidemment pas de mon meilleur niveau mais je suis prêt à m’y mettre au service de l’équipe si j’ai pu enchaîner correctement les entraînements jusque-là. Cette course me tient tellement à cœur... D'ici une bonne semaine, je pense que je pourrai repartir sur des séances d'entraînement de quatre heures. Au cas où je ne pourrais prendre le départ de la Doyenne, j’espère alors que je pourrai faire mon retour à la compétition lors du Tour de Californie (13 au 19 mai)."