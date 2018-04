L’équipe Lotto n’a rien à envier à la Movistar et à la Quick-Step au départ de Liège. Avec trois atouts majeurs dans son jeu, l’équipe belge a de quoi obtenir un bon résultat à Ans.

Parmi les trois coureurs pouvant prétendre faire un résultat, Tiesj Benoot est peut-être celui qui se présente le moins frais au départ de la Doyenne. Mais le vainqueur des Strade Bianche garde une motivation intacte. "Il s’agit de la première fois qui je dispute Liège-Bastogne-Liège. La distance et le type d’ascensions doivent me convenir. Je suis impatient et curieux de voir le déroulement de la course", a expliqué Tiesj Benoot.

Depuis la Flèche Wallonne, les rôles sont sans doute redistribués au sein de l’équipe belge. La faute à la performance hors-norme de Jelle Vanendert dans le mur de Huy. "Je me suis un peu surpris mercredi. J’avais déjà décroché à trois reprises une place dans le top dix à la Flèche Wallonne, je savais donc que l’arrivée me convenait, mais c’est la manière qui m’a surpris. Depuis le pied, j’étais en tête et c’est incroyable", a indiqué celui qui était censé à la base jouer le rôle d’équipier.

Avec sa victoire dans la Flèche brabançonne et sa septième dans la Flèche Wallonne, Tim Wellens reste, quant à lui, une valeur sûre pour l’équipe en vue de la Doyenne. "Liège-Bastogne-Liège est l’une des épreuves dont je rêve : un monument dans son propre pays et un parcours qui doit me convenir. Par le passé, cela ne m’a pas permis de décrocher un bon résultat. J’ai déjà remporté la Flèche Brabançonne, mais il ne s’agissait pas d’une épreuve WorldTour", a expliqué le Trudonnaire. Ces trois hommes devront sans doute courir dans un esprit collectif s’ils veulent barrer la route d’Alejandro Valverde et de Julian Alaphilippe.