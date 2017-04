Quatre coureurs belges font partie de la sélection de l'équipe Lotto Soudal pour le 100e Tour d'Italie cycliste, qui aura lieu du 5 au 28 mai.

Il s'agit de Sean De Bie, Jasper De Buyst, Bart De Clercq et Maxime Monfort. Le reste de la sélection comprend le Danois Lars Bak, l'Allemand André Greipel, l'Australien Adam Hansen, le Néerlandais Moreno Hofland et le Poloanis Tomasz Marczynski.

Greipel disputera à 34 ans son cinquième Giro. Il y a remporté six étapes, dont trois l'année dernière, en plus de celles enlevées en 2008, 2010 et 2015.

Pour Maxime Monfort (34 ans) aussi, ce sera le cinquième Tour d'Italie. Il s'était classé 33e en 2006, 14e en 2014, 11e en 2015 et 15e en 2016.

Bart De Clercq (30 ans) en sera lui à son troisième Tour d'Italie, qu'il retrouve après quatre ans d'absence. Il avait remporté une étape en 2011 alors qu'il était néo-pro.

Sean De Bie (25 ans) en sera à son second Giro, que Jasper De Buyst (23 ans) découvrira.

Lars Bak (37 ans) et Adam Hansen (36 ans) sont des habitués des grands tours. Bak en a disputé seize, dont huit Tours d'Italie. Il s'y était adjugé la 12e étape en 2012. Hansen va entamer son 24e grand tour, le 17e d'affilée et le 9e Giro. Il avait remporté une étape en 2013 à Pescara.

La sélection Lotto Soudal pour le Giro:

Lars Bak (Dan), Sean De Bie (Bel), Jasper De Buyst (Bel), Bart De Clercq (Bel), André Greipel (All), Adam Hansen (Aus), Moreno Hofland (P-B), Tomasz Marczynski (Pol), Maxime Monfort (Bel)