Le Sud-Africain Louis Meintjes sera le leader de la formation Dimension Data pour la 101e édition du Tour d'Italie, qui débutera à Jérusalem le 4 mai.

Le grimpeur, deux fois 8e sur les routes du Tour de France, jouera le classement général final. "C'est vraiment excitant d'entamer un nouveau défi, moi qui n'ai jamais participé à cette course", a dit Meintjes, 26 ans. "C'est une beau parcours, avec des étapes très dures. Nous nous sommes très bien préparés et notre but sera d'accrocher un bon résultat au général. L'équipe est forte et a beaucoup roulé ensemble. Nous sommes prêts à tout donner", a ponctué le grimpeur.

Meintjes pourra compter sur l'Australien Ben O'Connor, 22 ans à peine, qui a démontré sur les routes du Tour des Alpes (7e au général), qu'il pouvait constituer un adjuvant de taille à son leader. Ce sera le premier grand tour pour O'Connor, vainqueur d'ailleurs de la 3e étape dans le Trentin. L'équipe se présentera ausis avec Igor Anton au départ. L'Espagnol de 35 ans, quadruple vainqueur d'étape sur la Vuelta, disputera son 20e grant tour.

Dans les sprints, l'équipe WorldTour sud-africaine misera sur Ryan Gibbons. Le Sud-Africain, 23 ans seulement, avait terminé six fois dans le top 10 lors du Giro 2017 pour son premier grand tour. L'équipe est complétée par Jacques Janse van Rensburg, Natnael Berhane, Ben King et Jaco Venter.

"Nous avons des ambitions au général mais nous voulons également remporter des étapes", a lancé Alex Sans Vego, directeur sportif.