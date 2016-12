Le Néerlandais Mathieu van der Poel a lourdement chuté dans l'avant-dernier tour.

Wout van Aert (Crelan-Vastgoedservice) a remporté le Cross des As, la 6e manche du Trophée AP Assurances de cyclo-cross, jeudi à Loenhout.

Il s'est imposé devant Tom Meeusen et Kevin Pauwels, confortant sa 1e place au classement général.

Chez les dames, c'est Sanne Cant qui s'est imposée, devant les Néerlandaises Marianne Vos et Thalita de Jong, championne du monde en titre. La championne de Belgique, qui a gagné quatre des six manches du Trophée AP Assurances, a renoué avec la victoire après deux 2e places, à Heusden-Zolder et Diegem.

Eli Iserbyt a enlevé la course espoirs, tandis que Toon Vandebosch l'a emporté chez les juniors.

La 7e manche du Trophée AP Assurances, le GP Sven Nys, aura lieu dimanche, le 1er janvier, à Baal.