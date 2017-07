Lucien Van Impe, dernier vainqueur belge du Tour de France, a été victime d'une crise cardiaque vendredi.

C'est ce qu'a annoncé VTM Nieuws lundi. L'information a été confirmée par une source proche de la famille à l'agence Belga. L'ancien coureur a été immédiatement opéré dans un hôpital à Alost. Van Impe, 70 ans, est hors de danger mais son état n'est pas encore stable, a ajouté cette même source.

Lucien Van Impe a remporté le Tour de France en 1976. Il est le dernier Belge à figurer au palmarès de la Grande Boucle. Il a remporté le classement de la montagne à six reprises et décroché neuf victoires d'étapes. Outre sa victoire finale en 1976, Van Impe est monté sur le podium du Tour à quatre reprises: comme deuxième du général en 1981 et comme troisième en 1971, 1975 et 1977. Il a aussi été le meilleur grimpeur du Giro en 1982 et 1983.

Après sa carrière, Van Impe a été actif comme directeur sportif.