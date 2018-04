Luke Rowe a donc été la première victime du système de commissaire vidéo, mis en place à partir de cette année. Et le moins que l’on puisse dire est que le premier coureur pris la main dans le sac par l’UCI n’est pas le premier venu. Le Gallois fait partie des valeurs sûres de Sky pour les Flandriennes. Il s’est d’ailleurs principalement illustré sur les courses pavées en terminant, notamment, 5e du Tour des Flandres 2016 et 8e de Paris-Roubaix 2015.

Les faits reprochés à Luke Rowe sont relativement simples : il a mis en danger plusieurs spectateurs en roulant sur une piste cyclable avant l’avant-dernière montée du Vieux Quaremont, à 58 kilomètres de l’arrivée. En plus de la disqualification, le coureur Sky a écopé d’une amende d’environ 170 euros. Juraj Sagan et Michael Hepburn ont également dû s’acquitter de cette somme pour avoir aussi emprunté une piste cyclable mais sans mettre en danger de spectateurs.

"Je pense que les commissaires ont pris une mauvaise décision. Je vais dire cela, mais la décision est prise et je vais devoir vivre avec", a indiqué le coureur de 28 ans à Cyclingnews. Luke Rowe, qui s’est retiré de la course une minute après avoir entendu la sanction par le biais de la radio, a également expliqué les motifs pour lesquels il s’est retrouvé sur la piste cyclable. "Il y a eu une grosse vague dans le groupe et je me suis retrouvé là." Le Gallois expose aussi légitimement le fait qu’il n’a tiré aucun bénéfice de sa sortie de route. "Il n’y avait absolument aucun avantage à être là. Dès que je me suis retrouvé à cet endroit, j’ai pensé que j’étais dans le pétrin et que je devais quitter cette piste cyclable le plus tôt possible. J’allais assez vite donc j’ai freiné et dès que c’était possible, je suis retourné sur la route", s’est défendu Luke Rowe.

Malgré des explications qui paraissent tout à fait recevables, le coureur Sky ne s’attend pas à une quelconque clémence de la part de l’UCI. "Je me suis retrouvé là sans avoir commis aucune faute et je n’ai jamais choisi d’utiliser la piste cyclable. Les commissaires ont pris une décision, ils sont souverains et je dois vivre avec", a concédé le coureur gallois.

Même s’il semble prendre tout cela avec une certaine philosophie, Luke Rowe n’avait sans doute pas besoin de cette disqualification. Le coureur Sky s’était en effet fracturé la jambe en août dernier et avait mis les bouchées doubles pour être prêt pour la campagne des classiques. Lui qui commençait "à entrevoir la lumière au bout du tunnel" prendra donc le départ de Paris-Roubaix avec un gros sentiment de revanche.

La vidéo sur toutes les grandes courses

L’Union cycliste internationale, réunie à Valkenburg, en marge des Championnats du Monde de cyclo-cross début février, a adopté l’introduction d’un commissaire vidéo, appelé commissaire Accompagnement/TV. Celui-ci a un rôle de soutien du jury des commissaires et sera présent lors des trois grands tours, des cinq monuments (Milan-Sanremo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie) et du Championnat du Monde. La demande pour une forme d’arbitrage vidéo est devenue légitime après le déclassement de Gianni Moscon au Championnat du Monde 2017 après s’être accroché à une voiture ou après l’exclusion de Peter Sagan du Tour de France 2017 après avoir renversé Mark Cavendish en plein sprint massif.

Après un Milan-Sanremo sans accroc, Luke Rowe est devenu le premier coureur sanctionné par la vidéo lors du Tour des Flandres. L’UCI et le commissaire à l’origine de l’exclusion du coureur Sky durant ce Ronde n’ont, par ailleurs, pas souhaité commenter cette décision.