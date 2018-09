Le coureur allemand Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) a annoncé samedi qu'il mettait un terme à sa saison dans un message publié sur sa page Facebook.

"Les raisons qui m'empêchent d'être à l'aise sur un vélo ne sont pas faciles à expliquer. Heureusement, il ne s'agit pas d'un virus mais mon corps a besoin de repos", a écrit Kittel. "Je vais me reposer quelques semaines et je remonterai sur mon vélo plus tard."





Fin août, Marcel Kittel avait abandonné lors de la 1ère étape du tour d'Allemagne car il ne se sentait pas bien. Il avait ensuite déclaré forfait avant sa participation au Tour de Grande-Bretagne qui débutait le 2 septembre. Lors de la onzième étape du Tour de France, Kittel avait terminé hors-délais et avait été contraint de jeter l'éponge.

Auteur de 88 victoires chez les pros dont 14 sur les routes du Tour de France, Kittel n'a signé que deux succès cette saison en s'imposant au sprint sur deux étapes de Tirreno-Adriatico.